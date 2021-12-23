23 декабря 2021
22 декабря 2021

На полуострове в Пермском крае продается особняк с пирсом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске официально закрыт купальный сезон. Челябинск, причал, водохранилище, понтон, озеро, пирс
На участке дома имеется свой собственный пирс с выходом на речку (фото из архива) Фото:

В Пермском крае на хуторе «Русское Поле» продают двухэтажный коттедж за 29 млн рублей. Хутор находится на полуострове, который омывается реками Сылва и Быковка. Объявление размещено на портале «Авито».

«Коттедж 550 кв. метров на участке 50 соток. Стоимость 29 млн рублей», — сообщается в объявлении. До Перми от хутора расстояние 30 км, рядом есть горнолыжная база.

Продавец сообщает, что усадьба выполнена по проекту известного архитектора и имеет два жилых этажа. В доме оборудованы цоколь с котельной, прачечной, кладовой, сауной и бассейном с джакузи. На жилых этажах имеется бильярдная, спальни, кухня, несколько гостиных. На участке у дома есть гараж на 4 машины, зона барбекю, детская площадка, выход к реке с пирсом.

Усадьба высотой в два этажа
Зона сауны
Главный зал
Бильярдная комната

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В Пермском крае на хуторе «Русское Поле» продают двухэтажный коттедж за 29 млн рублей. Хутор находится на полуострове, который омывается реками Сылва и Быковка. Объявление размещено на портале «Авито». «Коттедж 550 кв. метров на участке 50 соток. Стоимость 29 млн рублей», — сообщается в объявлении. До Перми от хутора расстояние 30 км, рядом есть горнолыжная база. Продавец сообщает, что усадьба выполнена по проекту известного архитектора и имеет два жилых этажа. В доме оборудованы цоколь с котельной, прачечной, кладовой, сауной и бассейном с джакузи. На жилых этажах имеется бильярдная, спальни, кухня, несколько гостиных. На участке у дома есть гараж на 4 машины, зона барбекю, детская площадка, выход к реке с пирсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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