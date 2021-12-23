На полуострове в Пермском крае продается особняк с пирсом

На участке дома имеется свой собственный пирс с выходом на речку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае на хуторе «Русское Поле» продают двухэтажный коттедж за 29 млн рублей. Хутор находится на полуострове, который омывается реками Сылва и Быковка. Объявление размещено на портале «Авито».

«Коттедж 550 кв. метров на участке 50 соток. Стоимость 29 млн рублей», — сообщается в объявлении. До Перми от хутора расстояние 30 км, рядом есть горнолыжная база.

Продавец сообщает, что усадьба выполнена по проекту известного архитектора и имеет два жилых этажа. В доме оборудованы цоколь с котельной, прачечной, кладовой, сауной и бассейном с джакузи. На жилых этажах имеется бильярдная, спальни, кухня, несколько гостиных. На участке у дома есть гараж на 4 машины, зона барбекю, детская площадка, выход к реке с пирсом.

Усадьба высотой в два этажа Авито

Зона сауны Авито

Главный зал Авито

Бильярдная комната Авито