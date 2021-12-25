Скончался писатель Альберт Лиханов

Альберт Лиханов умер на 87 году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прозаик, сопредседатель Союза писателей России, глава Российского детского фонда и Фонда защиты детей Альберт Лиханов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Общественной палате РФ. Причины смерти не уточняются.

«На 87 году жизни скончался Альберт Анатольевич Лиханов. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича», — сообщается в официальном telegram-канале Общественной палаты РФ.

Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 году закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. Был редактором газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена».

Первый рассказ Лиханова — «Шагреневая кожа» — был опубликован в журнале «Юность» в 1958 году. В своих произведениях он затрагивает военное детство, а также темы воспитания души и взросления. Этому посвящены его самые известные работы: повести «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий», романы «Мужская школа» и «Мой генерал». Последний был экранизирован в 1975 году.

Лиханова волновали проблемы сирот и детей в целом. По его инициативе был создан Советский фонд имени Ленина, позже преобразованный в Международную ассоциацию детских фондов. Писатель возглавлял Российский детский фонд, созданный президентом РФ Владимиром Путиным. В 2020 году по инициативе Лиханова была создана новая общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей».

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