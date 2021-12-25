25 декабря 2021
24 декабря 2021

Силовики проверят свердловчанина, унижавшего дочь в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Краснотурьинска в прямом эфире унижал и заставлял целоваться пятилетнюю дочь Фото:

Следственный комитет РФ проверит жителя Краснотурьинска, который провел прямой эфир, где на глазах у зрителей унижал и заставлял целоваться свою пятилетнюю дочь. Сообщения об этом накануне распространили в соцсетях и местные СМИ.

«Проводится проверка сообщения средств массовой информации о совершении 33-летним местным жителем в отношении своей пятилетней дочери противоправных действий, которые, согласно публикациям СМИ, транслировались в прямом эфире в сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь о 33-летнем ранее судимом мужчине, который проживает с пятилетней дочерью и своей пожилой матерью. По сообщению паблика «Инцидент Екатеринбург», он несколько дней вел в интернете прямые эфиры с ними. Зрители сообщают, что на видео он пил, курил, кричал на дочь и заставлял ее целовать себя в губы. Полиция задержала мужчину и организовала соответствующую проверку.

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Следственный комитет РФ проверит жителя Краснотурьинска, который провел прямой эфир, где на глазах у зрителей унижал и заставлял целоваться свою пятилетнюю дочь. Сообщения об этом накануне распространили в соцсетях и местные СМИ. «Проводится проверка сообщения средств массовой информации о совершении 33-летним местным жителем в отношении своей пятилетней дочери противоправных действий, которые, согласно публикациям СМИ, транслировались в прямом эфире в сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Речь о 33-летнем ранее судимом мужчине, который проживает с пятилетней дочерью и своей пожилой матерью. По сообщению паблика «Инцидент Екатеринбург», он несколько дней вел в интернете прямые эфиры с ними. Зрители сообщают, что на видео он пил, курил, кричал на дочь и заставлял ее целовать себя в губы. Полиция задержала мужчину и организовала соответствующую проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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