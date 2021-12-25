Силовики проверят свердловчанина, унижавшего дочь в прямом эфире

Житель Краснотурьинска в прямом эфире унижал и заставлял целоваться пятилетнюю дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет РФ проверит жителя Краснотурьинска, который провел прямой эфир, где на глазах у зрителей унижал и заставлял целоваться свою пятилетнюю дочь. Сообщения об этом накануне распространили в соцсетях и местные СМИ.

«Проводится проверка сообщения средств массовой информации о совершении 33-летним местным жителем в отношении своей пятилетней дочери противоправных действий, которые, согласно публикациям СМИ, транслировались в прямом эфире в сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь о 33-летнем ранее судимом мужчине, который проживает с пятилетней дочерью и своей пожилой матерью. По сообщению паблика «Инцидент Екатеринбург», он несколько дней вел в интернете прямые эфиры с ними. Зрители сообщают, что на видео он пил, курил, кричал на дочь и заставлял ее целовать себя в губы. Полиция задержала мужчину и организовала соответствующую проверку.

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