Кадыров раскрыл, за что его ругает мама

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров рассказал, что его мама следит за тем, каких подчиненных он ругает Фото:

Мама главы Чечни Рамзана Кадырова ругает его, когда он отчитывает своих подчиненных. Об этом Кадыров сообщил во время своей ежегодной пресс-конференции.

«Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю… она мне звонит: Рамзан, у него дома семья… им будет неудобно», — сказал Рамзан Кадыров во время ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на youtube-канале ЧГТРК «Грозный». Он рассказал, что ему приходится доказывать маме свою правоту, когда ругает подчиненных.

Ранее Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за его вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мама главы Чечни Рамзана Кадырова ругает его, когда он отчитывает своих подчиненных. Об этом Кадыров сообщил во время своей ежегодной пресс-конференции. «Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю… она мне звонит: Рамзан, у него дома семья… им будет неудобно», — сказал Рамзан Кадыров во время ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на youtube-канале ЧГТРК «Грозный». Он рассказал, что ему приходится доказывать маме свою правоту, когда ругает подчиненных. Ранее Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за его вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...