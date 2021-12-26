Кадыров раскрыл, за что его ругает мама

Рамзан Кадыров рассказал, что его мама следит за тем, каких подчиненных он ругает Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Мама главы Чечни Рамзана Кадырова ругает его, когда он отчитывает своих подчиненных. Об этом Кадыров сообщил во время своей ежегодной пресс-конференции.

«Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю… она мне звонит: Рамзан, у него дома семья… им будет неудобно», — сказал Рамзан Кадыров во время ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась на youtube-канале ЧГТРК «Грозный». Он рассказал, что ему приходится доказывать маме свою правоту, когда ругает подчиненных.

Ранее Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за его вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент России Владимир Путин.