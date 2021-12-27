27 декабря 2021

Свердловский ПФР рассказал, как будут доставлять пенсии в январе

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в МФЦ. Тюмень, пенсионер, мфц, очередь , дедушка, пожилой человек
Пенсии начнут доставлять с 3 января, сообщили в ПФР Фото:

Свердловский Пенсионный фонд рассказал, что январские пенсии, которые доставляются на дом, начнут доставлять с 3 января 2022 года. Об этом свердловское управление ПФР сообщило на своем официальном сайте.

«Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области сообщает, что доставка январских пенсий получателям, которые выбрали организацию, осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи или другая организация) начнется по графику с 3 января 2022 года», — сказано на сайте.

Свердловское отделение Пенсионного фонда также разъяснило порядок выплат начислений, которые отправляются через банки. По данным управления, перечисления январских пенсий и социальных выплат через кредитные организации начнутся с 13 января.

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Свердловский Пенсионный фонд рассказал, что январские пенсии, которые доставляются на дом, начнут доставлять с 3 января 2022 года. Об этом свердловское управление ПФР сообщило на своем официальном сайте. «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области сообщает, что доставка январских пенсий получателям, которые выбрали организацию, осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи или другая организация) начнется по графику с 3 января 2022 года», — сказано на сайте. Свердловское отделение Пенсионного фонда также разъяснило порядок выплат начислений, которые отправляются через банки. По данным управления, перечисления январских пенсий и социальных выплат через кредитные организации начнутся с 13 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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