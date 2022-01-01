01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

В Екатеринбурге продают квартиру с баней и мангалом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, листья дуба, дубовый веник, парилка, париться
Баня и мангальная зона расположены на лоджии Фото:

Собственник квартиры в одном из домов Екатеринбурга придумал оригинальный способ времяпрепровождения: он установил на своей лоджии баню и мангальную зону. Сама квартира с зоной для развлечений расположена по улице Патриса Лумумбы, 2 (Вторчермет) и уже выставлена на продажу. Объявление об этом размещено на сайте Avito.

«Квартира не подойдет тем, кто скучно живет и не любит баню с шашлыками. Потому что бонусом для новых хозяев будет собственная баня на лоджии и также — мангальная зона!» — говорится в описании.

Помимо этого сообщается, что недвижимость готова к продаже. Разместивший объявление (агентство недвижимости «Новый ориентир») «гостеприимно приглашает» на просмотр объекта и обещает рассказать интересную историю. Уточняется, что «квартира заряжена на успех». Недвижимое имущество продается за 7 миллионов 990 тысяч рублей.

На входе в лоджию, около бани висит веник
Мангальную зону решено было построить недалеко от бани
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Собственник квартиры в одном из домов Екатеринбурга придумал оригинальный способ времяпрепровождения: он установил на своей лоджии баню и мангальную зону. Сама квартира с зоной для развлечений расположена по улице Патриса Лумумбы, 2 (Вторчермет) и уже выставлена на продажу. Объявление об этом размещено на сайте Avito. «Квартира не подойдет тем, кто скучно живет и не любит баню с шашлыками. Потому что бонусом для новых хозяев будет собственная баня на лоджии и также — мангальная зона!» — говорится в описании. Помимо этого сообщается, что недвижимость готова к продаже. Разместивший объявление (агентство недвижимости «Новый ориентир») «гостеприимно приглашает» на просмотр объекта и обещает рассказать интересную историю. Уточняется, что «квартира заряжена на успех». Недвижимое имущество продается за 7 миллионов 990 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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