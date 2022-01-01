Собственник квартиры в одном из домов Екатеринбурга придумал оригинальный способ времяпрепровождения: он установил на своей лоджии баню и мангальную зону. Сама квартира с зоной для развлечений расположена по улице Патриса Лумумбы, 2 (Вторчермет) и уже выставлена на продажу. Объявление об этом размещено на сайте Avito.
«Квартира не подойдет тем, кто скучно живет и не любит баню с шашлыками. Потому что бонусом для новых хозяев будет собственная баня на лоджии и также — мангальная зона!» — говорится в описании.
Помимо этого сообщается, что недвижимость готова к продаже. Разместивший объявление (агентство недвижимости «Новый ориентир») «гостеприимно приглашает» на просмотр объекта и обещает рассказать интересную историю. Уточняется, что «квартира заряжена на успех». Недвижимое имущество продается за 7 миллионов 990 тысяч рублей.
На входе в лоджию, около бани висит веник
Скрин с сайта Avito
Мангальную зону решено было построить недалеко от бани
Собственник квартиры в одном из домов Екатеринбурга придумал оригинальный способ времяпрепровождения: он установил на своей лоджии баню и мангальную зону. Сама квартира с зоной для развлечений расположена по улице Патриса Лумумбы, 2 (Вторчермет) и уже выставлена на продажу. Объявление об этом размещено на сайте Avito. «Квартира не подойдет тем, кто скучно живет и не любит баню с шашлыками. Потому что бонусом для новых хозяев будет собственная баня на лоджии и также — мангальная зона!» — говорится в описании. Помимо этого сообщается, что недвижимость готова к продаже. Разместивший объявление (агентство недвижимости «Новый ориентир») «гостеприимно приглашает» на просмотр объекта и обещает рассказать интересную историю. Уточняется, что «квартира заряжена на успех». Недвижимое имущество продается за 7 миллионов 990 тысяч рублей.