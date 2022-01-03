В соцсетях испугались ядерной войны после заявления «пятерки». «Договорились о чем-то перед чем-то»

03 января 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявили лидеры пяти стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пользователи социальных сетей с пессимизмом отреагировали на недавнее заявление «ядерной пятерки», которая выступила с призывом о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Некоторые россияне сразу испугались, другие винят во всем США, третьи пока подозревают, что подобные высказывания появляются неспроста. Ранее стало известно, что лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана, передает «Пятый канал». Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим и после совместного заявления, отмечает LIFE . Кое-кто не поверил заявлениям президента США Джо Байдена Скриншот из социальной сети «Вконтакте» из паблика «Политкач» Пользователи вспомнили, как Германия напала на СССР Скриншот из социальной сети «Вконтакте» из паблика «Политкач» Комментаторы не верят в пользу подписанных соглашений Скриншот из социальной сети Twitter Дмитрий Лебедев припомнил США атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки Скриншот из социальной сети «Вконтакте» из паблика «Эхо Москвы» Денис убежден, что что-то затевается Telegram-канал URA.RU Евгений прогнозирует, что ядерная война случится не в ближайшее время Telegram-канал URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей с пессимизмом отреагировали на недавнее заявление «ядерной пятерки», которая выступила с призывом о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Некоторые россияне сразу испугались, другие винят во всем США, третьи пока подозревают, что подобные высказывания появляются неспроста. Ранее стало известно, что лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана, передает «Пятый канал». Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим и после совместного заявления, отмечает LIFE.