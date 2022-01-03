В соцсетях испугались ядерной войны после заявления «пятерки». «Договорились о чем-то перед чем-то»

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Ядерная война никогда не должна быть развязана, заявили лидеры пяти стран Фото:

Пользователи социальных сетей с пессимизмом отреагировали на недавнее заявление «ядерной пятерки», которая выступила с призывом о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Некоторые россияне сразу испугались, другие винят во всем США, третьи пока подозревают, что подобные высказывания появляются неспроста.

Ранее стало известно, что лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана, передает «Пятый канал». Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим и после совместного заявления, отмечает LIFE.

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Пользователи социальных сетей с пессимизмом отреагировали на недавнее заявление «ядерной пятерки», которая выступила с призывом о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Некоторые россияне сразу испугались, другие винят во всем США, третьи пока подозревают, что подобные высказывания появляются неспроста. Ранее стало известно, что лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана, передает «Пятый канал». Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров стран «ядерной пятерки» необходим и после совместного заявления, отмечает LIFE.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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