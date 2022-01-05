На трассе в Тульской области столкнулись 118 автомобилей

Более 118 автомобилей столкнулись в Тульской области на пяти участках трассы М-4 «Дон». Пресс-служба регионального управления МВД России сообщает, что пострадали 11 человек, включая 2 детей.
«В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284-й — 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств», — передает ТАСС информацию пресс-службы ведомства.
Также на 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека. В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись семь единиц транспортных средств. По данным РИА «Новости», пострадали 11 человек, включая двух детей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд.
Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
Более 118 автомобилей столкнулись в Тульской области на пяти участках трассы М-4 «Дон». Пресс-служба регионального управления МВД России сообщает, что пострадали 11 человек, включая 2 детей. «В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284-й — 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств», — передает ТАСС информацию пресс-службы ведомства. Также на 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека. В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись семь единиц транспортных средств. По данным РИА «Новости», пострадали 11 человек, включая двух детей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд. Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.