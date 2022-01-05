На трассе в Тульской области столкнулись 118 автомобилей

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На трассе М-4 «Дон» за сутки произошло пять ДТП с участием 118 машин (архивное фото) Фото:

Более 118 автомобилей столкнулись в Тульской области на пяти участках трассы М-4 «Дон». Пресс-служба регионального управления МВД России сообщает, что пострадали 11 человек, включая 2 детей.

«В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284-й — 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств», — передает ТАСС информацию пресс-службы ведомства.

Также на 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека. В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись семь единиц транспортных средств. По данным РИА «Новости», пострадали 11 человек, включая двух детей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

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Более 118 автомобилей столкнулись в Тульской области на пяти участках трассы М-4 «Дон». Пресс-служба регионального управления МВД России сообщает, что пострадали 11 человек, включая 2 детей. «В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей. На участке 284-й — 286-й км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств. В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств», — передает ТАСС информацию пресс-службы ведомства. Также на 216-м км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали четыре человека. В Веневском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись семь единиц транспортных средств. По данным РИА «Новости», пострадали 11 человек, включая двух детей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд. Ранее в Минздраве Белоруссии сообщали, что в Белоруссии туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал 41 россиянин, шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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