В УрФУ продлили каникулы для казахских студентов

Каникулы продлены до конца января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) продлили каникулы для студентов из Казахстана. Сообщается, что это связано с беспорядками в республике.

«Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. Каникулы продлены до 24 января», — говорится в telegram-канале университета. Ранее на аналогичный срок власти Казахстана на фоне протестов продлили каникулы для студентов местных вузов.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге. Сначала население требовало снизить стоимость газа в два раза, затем начались массовые беспорядки. Позже выяснилось, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране, отмечает Nation News. От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, пишет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам