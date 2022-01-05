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31 декабря 2021

В УрФУ продлили каникулы для казахских студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Каникулы продлены до конца января Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) продлили каникулы для студентов из Казахстана. Сообщается, что это связано с беспорядками в республике.

«Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. Каникулы продлены до 24 января», — говорится в telegram-канале университета. Ранее на аналогичный срок власти Казахстана на фоне протестов продлили каникулы для студентов местных вузов.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге. Сначала население требовало снизить стоимость газа в два раза, затем начались массовые беспорядки. Позже выяснилось, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране, отмечает Nation News. От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, пишет «Национальная служба новостей».

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В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) продлили каникулы для студентов из Казахстана. Сообщается, что это связано с беспорядками в республике. «Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. Каникулы продлены до 24 января», — говорится в telegram-канале университета. Ранее на аналогичный срок власти Казахстана на фоне протестов продлили каникулы для студентов местных вузов. Протесты из-за резкого повышения цен на газ начались в Казахстане после того, как 1 января стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге. Сначала население требовало снизить стоимость газа в два раза, затем начались массовые беспорядки. Позже выяснилось, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит Россия, направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране, отмечает Nation News. От России в состав миротворческих сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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