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31 декабря 2021

Тысячам уральских детей меценаты приготовили сюрприз на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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8500 подарков было направлено детям врачей, 1500 — в Екатеринбургскую епархию

В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда.

«В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины.

В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы.

Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей.

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В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда. «В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины. В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы. Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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