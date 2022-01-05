Тысячам уральских детей меценаты приготовили сюрприз на Рождество

8500 подарков было направлено детям врачей, 1500 — в Екатеринбургскую епархиюФото предоставлено Фондом святой Екатерины
В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда.
«В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины.
В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы.
Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей.
В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда. «В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины. В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы. Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей.