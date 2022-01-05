Тысячам уральских детей меценаты приготовили сюрприз на Рождество

06 января 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

8500 подарков было направлено детям врачей, 1500 — в Екатеринбургскую епархию Фото предоставлено Фондом святой Екатерины В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда. «В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины. В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы. Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей. Фото предоставлено Фондом святой Екатерины Фото предоставлено Фондом святой Екатерины Фото предоставлено Фондом святой Екатерины Фото предоставлено фондом святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В честь Рождества десять тысяч детей получили подарки от Фонда святой Екатерины. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба Фонда. «В честь праздника Рождества Христова 8500 детей медиков Свердловской области получили сладкие подарки от Фонда святой Екатерины», — сообщается в релизе Фонда святой Екатерины. В фонде также отметили, что еще полторы тысячи подарков отправлены в епархию. Они будут вручены ученикам Свято-Семеоновской гимназии, ребятам из многодетных и малоимущих семьей, а также детям священнослужителей. Передать подарки планируется во время праздничной службы. Екатеринбургская епархия на протяжении долгих лет поддерживает семьи священнослужителей, а также самые нуждающиеся семьи — многодетные и малоимущие. Самое большое попечение на себя в этом году взял Фонд святой Екатерины. Ранее учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер закрыли сбор средств на дорогостоящее лекарство для мальчика Кости со смертельным диагнозом Спинальной мышечной атрофией (СМА), который был запущен URA.RU. В общей сумме было собрано более 120 миллионов рублей.