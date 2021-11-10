10 ноября 2021

Пермские предприниматели получили возможность не платить налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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От уплаты налогов освобождены, в том числе, предприниматели, занимающиеся разработкой программного обеспечения Фото:
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Национальные проекты

Для предпринимателей Пермского края, занятых в IT-сфере, введены налоговые каникулы. Федеральные и региональные меры поддержки бизнеса обсуждались в рамках встречи, прошедшей в технопарке Moriоn Digital, сообщается на сайте министерства информационного развития и связи Прикамья.

«До 2023 года включительно в Прикамье действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения. Организации с численностью работников до 15 человек, открывшиеся с 1 января 2020 года, полностью освобождены от налогов на два года», — говорится на сайте ведомства.

Освобождение от налогов могут получить, к примеру, предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного ПО и оказывающие консультационные услуги. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» для предпринимателей, занятых в сфере IT, доступны и другие федеральные меры поддержки: гранты для стартапов и небольших компаний, разрабатывающих IT-продукты, льготное кредитование, цифровизация малого и среднего бизнеса и ряд других. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте минсвязи Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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