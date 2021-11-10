Пермские предприниматели получили возможность не платить налоги

От уплаты налогов освобождены, в том числе, предприниматели, занимающиеся разработкой программного обеспечения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Для предпринимателей Пермского края, занятых в IT-сфере, введены налоговые каникулы. Федеральные и региональные меры поддержки бизнеса обсуждались в рамках встречи, прошедшей в технопарке Moriоn Digital, сообщается на сайте министерства информационного развития и связи Прикамья.

«До 2023 года включительно в Прикамье действуют налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих упрощенную систему налогообложения. Организации с численностью работников до 15 человек, открывшиеся с 1 января 2020 года, полностью освобождены от налогов на два года», — говорится на сайте ведомства.

Освобождение от налогов могут получить, к примеру, предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного ПО и оказывающие консультационные услуги. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» для предпринимателей, занятых в сфере IT, доступны и другие федеральные меры поддержки: гранты для стартапов и небольших компаний, разрабатывающих IT-продукты, льготное кредитование, цифровизация малого и среднего бизнеса и ряд других. Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте минсвязи Пермского края.