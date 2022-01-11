11 января 2022

Медики оказались невостребованными в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , врачи, рентгеновский снимок, детская больница
Тем не менее, Анна Осипова считает, что потребность в специалистах в сфере «медицина, фармацевтика» остается высокой с 2020 года Фото:

Персонал в сфере здравоохранения показал наименьшую востребованность — всего +23% размещения вакансий за 2021 год. Об этом сообщила URA.RU руководитель пресс-службы hh.ru по Уральскому региону Анна Осипова.

«Наиболее скромный рост по спросу на работников в 2021 году продемонстрировала сфера „Медицина, фармацевтика“ — количество вакансий здесь выросло на 23% по сравнению с 2020 годом», — рассказала Осипова. Она также подчеркнула, что вакансий медперсонала не становится меньше. По ее словам, потребность в этих специалистах остается стабильно высокой с начала пандемии.

В топе самых востребованных специалистов оказались вакансии в сфере государственной службы и некоммерческих организаций (+331% вакансий за 2021 год), управляющий персонал (+140%), домашний персонал (+122%), а также досуговые сферы — «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+119%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+106%). Всего за минувший год на портале hh.ru было зарегистрировано на 68% больше вакансий, чем в 2020 и общее количество составило около 271 тысячи рабочих мест.

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Персонал в сфере здравоохранения показал наименьшую востребованность — всего +23% размещения вакансий за 2021 год. Об этом сообщила URA.RU руководитель пресс-службы hh.ru по Уральскому региону Анна Осипова. «Наиболее скромный рост по спросу на работников в 2021 году продемонстрировала сфера „Медицина, фармацевтика“ — количество вакансий здесь выросло на 23% по сравнению с 2020 годом», — рассказала Осипова. Она также подчеркнула, что вакансий медперсонала не становится меньше. По ее словам, потребность в этих специалистах остается стабильно высокой с начала пандемии. В топе самых востребованных специалистов оказались вакансии в сфере государственной службы и некоммерческих организаций (+331% вакансий за 2021 год), управляющий персонал (+140%), домашний персонал (+122%), а также досуговые сферы — «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+119%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+106%). Всего за минувший год на портале hh.ru было зарегистрировано на 68% больше вакансий, чем в 2020 и общее количество составило около 271 тысячи рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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