Хуснуллин предложил создать в России новый тип жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил развивать в России социальную и коммерческую аренду жилья. По его словам, спрос на такую недвижимость прогнозируется во всех слоях населения.
«Мы предлагаем новую схему — развитие социальной и коммерческой аренды. Мы должны развить новый сегмент. Этот план входит в стратегию. Спрос на арендное жилье прогнозируется у всех слоев населения. Мы должны создать сегмент жилья от самого дешевого до самого дорогого», — заявил Марат Хуснуллин в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия.
Результаты опроса населения РФ показали, что 30% из респондентов планируют в ближайшие годы сменить жилье, сообщил вице-премьер. По словам Хуснуллина, доступная аренда жилья делает граждан более мобильными.
Ранее вице-премьер сообщил, что в России создадут государственную информационную платформу для учета договоров найма недвижимости. В ней, в частности, будут отражаться договоры аренды частного жилья. Сервис, по словам Хуснуллина обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье. Соответствующий законопроект будет принять до конца лета 2022 года, передает RT.
Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил развивать в России социальную и коммерческую аренду жилья. По его словам, спрос на такую недвижимость прогнозируется во всех слоях населения. «Мы предлагаем новую схему — развитие социальной и коммерческой аренды. Мы должны развить новый сегмент. Этот план входит в стратегию. Спрос на арендное жилье прогнозируется у всех слоев населения. Мы должны создать сегмент жилья от самого дешевого до самого дорогого», — заявил Марат Хуснуллин в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия. Результаты опроса населения РФ показали, что 30% из респондентов планируют в ближайшие годы сменить жилье, сообщил вице-премьер. По словам Хуснуллина, доступная аренда жилья делает граждан более мобильными. Ранее вице-премьер сообщил, что в России создадут государственную информационную платформу для учета договоров найма недвижимости. В ней, в частности, будут отражаться договоры аренды частного жилья. Сервис, по словам Хуснуллина обеспечит безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье. Соответствующий законопроект будет принять до конца лета 2022 года, передает RT.