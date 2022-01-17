В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка

Обстоятельства происшествия в полиции пока не раскрывают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге, недалеко от аэропорта «Кольцово», из окна 14-этажного дома выпала девушка. Она скончалась на месте, рассказал URA.RU очевидец.

«Предположительно, девушка упала с четвертого этажа дома на ул. Бахчиванджи, 22а. Соседи слышали крики. Сейчас на месте работает полиция, говорят, не могут найти медиков», — поделился источник агентства. По словам еще одного собеседника, у девушки в квартире мог остаться ребенок. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментариев по теме.

В домовом чате обсуждают, что прошлым летом было похожее происшествие. Но тогда из окна выпал молодой человек.

Обновлено в 21:27: во второй абзац добавлены подробности происшествия