17 января 2022

Заболевших «Омикроном» свердловчан пришлось лечить принудительно

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Туристы не хотели ложиться в стационар Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вопрос о госпитализации свердловчан, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», пришлось решать через суд. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации трех человек. На данный момент один иск удовлетворен. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора», — сообщила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист пояснила, что заболевшие не желали ложиться в стационар, а предпочитали изоляцию дома. Поэтому вопрос пришлось решать через суд.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса был привезен в Свердловскую область из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. У одного из контактных с туристами уже подтвердился COVID.

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Вопрос о госпитализации свердловчан, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», пришлось решать через суд. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации трех человек. На данный момент один иск удовлетворен. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора», — сообщила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист пояснила, что заболевшие не желали ложиться в стационар, а предпочитали изоляцию дома. Поэтому вопрос пришлось решать через суд. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса был привезен в Свердловскую область из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. У одного из контактных с туристами уже подтвердился COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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