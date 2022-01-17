Заболевших «Омикроном» свердловчан пришлось лечить принудительно

Вопрос о госпитализации свердловчан, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», пришлось решать через суд. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации трех человек. На данный момент один иск удовлетворен. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора», — сообщила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист пояснила, что заболевшие не желали ложиться в стационар, а предпочитали изоляцию дома. Поэтому вопрос пришлось решать через суд.
Вопрос о госпитализации свердловчан, инфицированных новым штаммом коронавируса «Омикрон», пришлось решать через суд. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Управлением Роспотребнадзора приняты меры по госпитализации инфицированных лиц, в том числе направлены иски в суд для принудительной госпитализации трех человек. На данный момент один иск удовлетворен. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора», — сообщила пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. Специалист пояснила, что заболевшие не желали ложиться в стационар, а предпочитали изоляцию дома. Поэтому вопрос пришлось решать через суд. Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса был привезен в Свердловскую область из Доминиканской Республики, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. У одного из контактных с туристами уже подтвердился COVID.