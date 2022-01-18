Часть школ в Екатеринбурге перевели учеников на шестидневку

Некоторым школьникам придется учиться по субботам до конца января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых школах Екатеринбурга, ученики которых раньше ушли на каникулы в декабре, объявили шестидневку. Родители возмущаются тем, что дети подолгу находятся в школе, а затем до поздней ночи делают уроки.

«Из-за того, что на каникулы отпустили раньше на четыре дня, теперь отрабатывать по субботам. Раньше с учебными субботами по шесть уроков было. Можем по праву считаться страдальцами», — пишет E1, ссылаясь на участников форума U-mama.

Родители также сообщили, что аналогичная ситуация в школе №32, а также в 177-й гимназии. «Руководители общеобразовательных организаций вправе в соответствии с локальными нормативными актами осуществить перенос учебных дней», — отметили в департаменте образования администрации города. Там также отметили, что в первую рабочую субботу января ряд школ работали удаленно и «это была временная мера для полного освоения учебной программы».

Ранее сообщалось, что региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о досрочных каникулах для школьников. Уроки завершились 25 декабря.

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