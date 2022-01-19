В мэрии Артемовского проходят обыски

Причиной обыска в мэрии стало уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правоохранители проводят обыски в мэрии города Артемовский (Свердловская область). Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского проходят обыски по уголовному делу в отношении [Натальи] Булатовой — председателя комитета. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», — цитирует ТАСС источника.

По его словам, обыски проходят при поддержке ФСБ. Булатову подозревают в превышении полномочий, рассказал источник. По его информации, чиновница разрешила ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Разрешение использовали для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по сниженной стоимости. Это повлекло ущерб на сумму 2,6 млн рублей для бюджета города.