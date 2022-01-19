В мэрии Артемовского проходят обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
Причиной обыска в мэрии стало уголовное дело Фото:

Правоохранители проводят обыски в мэрии города Артемовский (Свердловская область). Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского проходят обыски по уголовному делу в отношении [Натальи] Булатовой — председателя комитета. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», — цитирует ТАСС источника.

По его словам, обыски проходят при поддержке ФСБ. Булатову подозревают в превышении полномочий, рассказал источник. По его информации, чиновница разрешила ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Разрешение использовали для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по сниженной стоимости. Это повлекло ущерб на сумму 2,6 млн рублей для бюджета города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правоохранители проводят обыски в мэрии города Артемовский (Свердловская область). Об этом сообщил источник в силовых структурах. «В комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Артемовского проходят обыски по уголовному делу в отношении [Натальи] Булатовой — председателя комитета. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий», — цитирует ТАСС источника. По его словам, обыски проходят при поддержке ФСБ. Булатову подозревают в превышении полномочий, рассказал источник. По его информации, чиновница разрешила ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Разрешение использовали для регистрации права собственности на несуществующий объект недвижимости и покупки земельного участка по сниженной стоимости. Это повлекло ущерб на сумму 2,6 млн рублей для бюджета города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...