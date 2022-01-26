Свердловский атомщик возглавил АЭС в Венгрии

Нового руководителя венгерской атомной станции нашли на БАЭС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместителя директора по капитальному строительству Белоярской атомной электростанции (АЭС) Владислава Быкова назначили должность руководителя филиала АО «Концерн Росэнергоатом» в Венгрии. Он будет отвечать за ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков на атомной станции в 100 км от Будапешта. Об этом заявила пресс-служба Белоярской АЭС.

«В Венгрии сейчас идет строительство атомной станции „Пакш-2“. Быков будет отвечать за ввод в эксплуатацию двух энергоблоков нового поколения. Он направлен туда для строительства станции, у него большой опыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе БАЭС.

Также сообщается, что новая атомная электростанция будет вырабатывать до 60% всей электроэнергии в Венгрии. Предполагается, что строительство АЭС «Пакш-2» завершиться в 2029 году.

Белоярская АЭС находится в 3,5 км от города Заречного (Свердловская область) и в 45 км от Екатеринбурга. Это вторая атомная электростанция в СССР. На БАЭС четыре энергоблока: энергоблоки №1 и №2 остановлены и готовятся к выводу из эксплуатации, энергоблоки №3 и №4 используются. Ранее URA.RU писало, что на Белоярской АЭС отключился энергоблок №4. Тогда на предприятии заверили, что угрозы безопасности на АЭС нет.

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