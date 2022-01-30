30 января 2022
29 января 2022

В Екатеринбурге вакцинировали от COVID 50 суворовцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинацию проходили учащиеся девятого класса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.

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Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО. Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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