В Екатеринбурге вакцинировали от COVID 50 суворовцев

Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.
Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО. Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.