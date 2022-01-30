В Екатеринбурге вакцинировали от COVID 50 суворовцев

31 января 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Вакцинацию проходили учащиеся девятого класса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО. Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Воспитанники суворовского училища в Екатеринбурге привились от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях», — рассказали в пресс-службе ЦВО. Вакцинация проводилась на базе одной из городских поликлиник. Впервые привились в общей сложности около 50 учащихся девятого класса. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 1500 подростков. Всего на вакцинацию подростков против COVID-19 в столице Урала подано восемь тысяч заявлений.