Десятки школ в Пермском крае закрыли на карантин

Учебный процесс в школах Пермского края прекращен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школы Перми начали закрываться на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщается, что образовательный процесс полностью приостановлен в 85 школах.

«В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае полностью приостановлен образовательный процесс в 85 школах и 6 дошкольных образовательных учреждениях», — говорится на сайте. Так, на странице СОШ № 22 в соцсети «ВКонтакте» указано, что учебный процесс в школе приостановлен до 5 февраля.

«В связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями (более 20%) с 29.01.22 по 05.02.22 все обучающиеся и педагоги школы будут находиться на разобщении. Задания для самостоятельного повторения обучающимся будут выложены в электронном журнале ЭПОС», — информирует учебное заведение. По данным собеседников URA.RU, знакомых с ситуацией, полностью закрыты на карантин также гимназия №7, предметно-языковая школа «Дуплекс» и лицей №9 («Дельта»).

В министерстве образования Пермского края ранее пояснили, что воспитанники детсадов, а также учащиеся школ и техникумов переводятся на домашнее обучение «в случае активного увеличения числа заболевших». «Недельный карантин вводится в том случае, если в классе/группе или в целом по учреждению фиксируется высокая заболеваемость ОРВИ — до 20 процентов», — говорится на сайте ведомства.

В случае выявления у учащихся коронавируса предписание о переводе коллектива на семидневный карантин выдает Роспотребнадзор. Глава ведомства Виталий Костарев не исключил, что решение о приостановлении образовательного процесса в школах Перми будет выдано на этой неделе.

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