Пермское правительство раскрыло новые детали реновации

Программа комплексного развития территорий дает возможность расселять жилье в предаварийном состоянии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Министерство строительства Пермского края прорабатывало три площадки под реновацию. Одна из них — это кварталы в границах улиц Мира, Чердынской, Рязанской. Об этом рассказала депутатам заксобрания заместитель министра строительства Фаина Минх на заседании комитета по инфраструктуре 1 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Прорабатывалось три площадки в Перми. Одна из них — это „рязанский промузел“, где сосредоточен достаточно большой объем и аварийного жилья, и жилья, которое пока не признано аварийным, но уже не соответствует требованиям. Потому что программа комплексного развития территорий дает возможность расселять жилье в предаварийном состоянии», — сообщила замминистра. Источник, близкий к минстрою, добавил, что две других площадки — это территория возле стадиона «Молот» и на ул. Куйбышева в районе ул. Пионерской.

Для Перми это не новый опыт, напомнила Фаина Минх. Ранее в регионе действовала программа развития застроенных территорий, в рамках которой из внебюджетных источников на расселение ветхого и аварийного жилья было привлечено 2 млрд рублей. Поэтому федеральный закон о реновации будет востребован в Перми. Но вряд ли пригодится в территориях. «Не думаю, что в Куеде кто-то придет и расселит дом за 50 млн рублей, чтобы получить в итоге земельный участок в полгектара за такую стоимость», — заявила Минх.

Федеральный закон о комплексном развитии территорий был принят зимой 2021 года. В Пермском крае оператором по этой программе определены АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Ранее на краевом градсовете говорили, что формируется пять таких проектов. В их числе — площадка микрорайона ДКЖ в Перми, д. Кыласово Кунгурского района, а также участок с двухэтажными домами в центре Чайковского.

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