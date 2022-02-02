Минздрав РФ: число пациентов с COVID возросло в 2 раза за неделю 02 февраля 2022 в 18:59 Размер текста - 17 + 92% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, сообщил Михаил Мурашко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За последнюю неделю в России в два раза выросло количество пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». «За неделю число пациентов с коронавирусом возросло в 2 раза. 92% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении», — сказал Мурашко. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля. По данным ведомства, резкий подъем заболеваемости связан с высокой заразностью штамма «Омикрон». За последние сутки в России выявили 141 883 новых случаев заражения COVID-19, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. За последнюю неделю в России в два раза выросло количество пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». «За неделю число пациентов с коронавирусом возросло в 2 раза. 92% пациентов с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении», — сказал Мурашко. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля. По данным ведомства, резкий подъем заболеваемости связан с высокой заразностью штамма «Омикрон». За последние сутки в России выявили 141 883 новых случаев заражения COVID-19, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям