Екатеринбуржцы в суде борются за митинг на площади Труда

Площадь Труда стала предметом спора для митингующих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель движения «Левое социалистическое действие» в Свердловской области Игорь Филиппов и гражданская активистка Вера Мангилева требуют через суд признать незаконным решение регионального министерства общественной безопасности (МОБ). Поводом стал митинг «За мир!», который общественники планировали провести 12 февраля на площади Труда. Игорь Филиппов объяснил URA.RU, что стало причиной иска.

«Мы запланировали митинг против нагнетания военной истерии „За мир!“ провести 12 февраля на площади Труда перед памятником Татищеву и де Геннину. Согласно закону мы ровно за 15 суток ранним утром явились в министерство общественной безопасности подать уведомление. Когда спустя время нам пришел ответ, что на эту дату и на это место уже до нас запланировано проведение другого публичного мероприятия, мы очень удивились, ведь мы были самыми первыми заявителями в этот день», — рассказал Филиппов.

Как значится в ответе МОБ, «данным обстоятельством создается угроза нарушения прав участников одного мероприятия со стороны участников другого мероприятия на свободу слова». Организаторам предложили провести свой митинг в сквере имени Джавахарлала Неру в районе улиц Челюскинцев — проспекта Космонавтов. На вопрос — кто именно и каким образом мог заявиться раньше них — активисты ответа не получили.

Разрешить ситуацию инициативная группа надеется в суде, который состоится 7 февраля. «Будем оспаривать отказ министерства о согласовании проведения митинга на площади Труда. Подозреваем, что это незаконно», — говорит социал-демократ.

За комментарием URA.RU обратилось в Министерство общественной безопасности, но там журналиста переадресовали в Департамент информационной политики Свердловской области. Туда отправлен запрос, ответ на который на момент публикации не поступил.

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