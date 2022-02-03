03 февраля 2022

В Перми начали производить зарядные станции для электрокаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, электротранспорт, зарядная станция
Зарядная станция установлена на шоссе Космонавтов, 395 Фото:

Группа компаний «Новомет-Пермь» запустила в производство зарядные станции для электроавтомобилей. Первая станция уже введена в эксплуатацию. Она расположена на шоссе Космонавтов, 395, где находится головной офис компании, сообщили URA.RU в пресс-службе «Новомета».

«Произошло знаковое событие первый электромобиль — им оказался синий Shevrolet Bolt — зарядился на электрозаправочной станции производства АО «Новомет-Пермь», — рассказали в компании. Мощность зарядной станции в 50 кВт. Сейчас станция она работает бесплатно, в тестовом режиме.

«Новомет» является одним из крупнейших холдингов в России. Предприятия холдинга специализируются на производстве оборудования для нефтяной отрасли. Ранее стало известно, что выпуск заправочных станции для электрокаров освоил пермский телефонный завод «Телта». Предприятие предлагает к продаже три типа станций мощностью 30, 120 и 180 кВт.

ЭЗС выдает мощность 50 кВт

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Группа компаний «Новомет-Пермь» запустила в производство зарядные станции для электроавтомобилей. Первая станция уже введена в эксплуатацию. Она расположена на шоссе Космонавтов, 395, где находится головной офис компании, сообщили URA.RU в пресс-службе «Новомета». «Произошло знаковое событие первый электромобиль — им оказался синий Shevrolet Bolt — зарядился на электрозаправочной станции производства АО «Новомет-Пермь», — рассказали в компании. Мощность зарядной станции в 50 кВт. Сейчас станция она работает бесплатно, в тестовом режиме. «Новомет» является одним из крупнейших холдингов в России. Предприятия холдинга специализируются на производстве оборудования для нефтяной отрасли. Ранее стало известно, что выпуск заправочных станции для электрокаров освоил пермский телефонный завод «Телта». Предприятие предлагает к продаже три типа станций мощностью 30, 120 и 180 кВт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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