Пермский телефонный завод «Телта» начал предлагать к продаже зарядные станции для электромобилей под собственным брендом. На сайте предприятия представлены три типа станций мощностью 30, 120 и 180 киловатт.
Так, указано, что станция быстрой зарядки EXP180K2 работает от переменного тока напряжением 260-530 В. Она оснащается 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, высокоточным счетчиком потребленной и отпущенной электроэнергии. Стоимость продукции не уточняется.
ОАО ПТЗ «Телта» производит промышленные и бытовые телефонные аппараты, специальную аппаратуру связи, а также коммутационное и измерительное оборудование. Предприятие не публикует в открытом доступе свои финансовые показатели.
Ранее стало известно, что в Перми к 2023 году будет построена сеть электрозаправочных станций. Инвестором проекта, которому краевые власти присвоили статус приоритетного, выступило ООО «Айти-М». Сейчас в Пермском крае действует 17 зарядных станций для электромобилей: в Перми, Березниках, Кунгуре, Очере, Чайковском, Кунье.
Пермский телефонный завод «Телта» начал предлагать к продаже зарядные станции для электромобилей под собственным брендом. На сайте предприятия представлены три типа станций мощностью 30, 120 и 180 киловатт. Так, указано, что станция быстрой зарядки EXP180K2 работает от переменного тока напряжением 260-530 В. Она оснащается 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, высокоточным счетчиком потребленной и отпущенной электроэнергии. Стоимость продукции не уточняется. ОАО ПТЗ «Телта» производит промышленные и бытовые телефонные аппараты, специальную аппаратуру связи, а также коммутационное и измерительное оборудование. Предприятие не публикует в открытом доступе свои финансовые показатели. Ранее стало известно, что в Перми к 2023 году будет построена сеть электрозаправочных станций. Инвестором проекта, которому краевые власти присвоили статус приоритетного, выступило ООО «Айти-М». Сейчас в Пермском крае действует 17 зарядных станций для электромобилей: в Перми, Березниках, Кунгуре, Очере, Чайковском, Кунье.