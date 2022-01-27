Завод предлагает к продаже три типа зарядных станций Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский телефонный завод «Телта» начал предлагать к продаже зарядные станции для электромобилей под собственным брендом. На сайте предприятия представлены три типа станций мощностью 30, 120 и 180 киловатт.

Так, указано, что станция быстрой зарядки EXP180K2 работает от переменного тока напряжением 260-530 В. Она оснащается 7-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, высокоточным счетчиком потребленной и отпущенной электроэнергии. Стоимость продукции не уточняется.

ОАО ПТЗ «Телта» производит промышленные и бытовые телефонные аппараты, специальную аппаратуру связи, а также коммутационное и измерительное оборудование. Предприятие не публикует в открытом доступе свои финансовые показатели.

Ранее стало известно, что в Перми к 2023 году будет построена сеть электрозаправочных станций. Инвестором проекта, которому краевые власти присвоили статус приоритетного, выступило ООО «Айти-М». Сейчас в Пермском крае действует 17 зарядных станций для электромобилей: в Перми, Березниках, Кунгуре, Очере, Чайковском, Кунье.

Зарядная станция EXP180K2 выдает мощность 180 кВт Скрин с сайта telta-perm.ru