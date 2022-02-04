Пассажиры «Победы» не могут улететь из Кольцово в Москву

Рейс во Внуково задерживают из-за плохих метеоусловий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Победа» не может вылететь из аэропорта Кольцово в Москву. По словам пассажиров, рейс во Внуково перенесли уже три раза.

«Рейс в 7.15 в Москву переносят уже в третий раз. Говорят по погодным условиям, но остальные самолеты почему-то улетают», — сообщил URA.RU один из пассажиров рейса.

В пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что причиной задержки являются плохие метеоусловия в аэропорту Внуково. «С пассажирами работают представители авиакомпании», — отметили в пресс-службе аэропорта.