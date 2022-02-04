04 февраля 2022

Пассажиры «Победы» не могут улететь из Кольцово в Москву

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Рейс во Внуково задерживают из-за плохих метеоусловий Фото:

Самолет авиакомпании «Победа» не может вылететь из аэропорта Кольцово в Москву. По словам пассажиров, рейс во Внуково перенесли уже три раза.

«Рейс в 7.15 в Москву переносят уже в третий раз. Говорят по погодным условиям, но остальные самолеты почему-то улетают», — сообщил URA.RU один из пассажиров рейса.

В пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что причиной задержки являются плохие метеоусловия в аэропорту Внуково. «С пассажирами работают представители авиакомпании», — отметили в пресс-службе аэропорта.

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Самолет авиакомпании «Победа» не может вылететь из аэропорта Кольцово в Москву. По словам пассажиров, рейс во Внуково перенесли уже три раза. «Рейс в 7.15 в Москву переносят уже в третий раз. Говорят по погодным условиям, но остальные самолеты почему-то улетают», — сообщил URA.RU один из пассажиров рейса. В пресс-службе аэропорта сообщили URA.RU, что причиной задержки являются плохие метеоусловия в аэропорту Внуково. «С пассажирами работают представители авиакомпании», — отметили в пресс-службе аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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