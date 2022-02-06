Кремлевский проект в Свердловской области усилят журналистами

Журналист информационного агентства Европейско-Азиатские новости (ЕАН) Александра Аксенова переходит работать в Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что кремлевский проект в регионе должна возглавить ее коллега — журналистка («Ермак», ОТВ) Валентина Ермакова.
«Я действительно ушла из ЕАН. Даже более того — из журналистики», — сказала URA.RU Александра Аксенова. Что касается нового места работы — ЦУР — девушка не подтвердила, но и не опровергла информацию. В Европейско-Азиатских новостях Аксенова занималась социальными и культурными проектами. Также она является известной в Екатеринбурге поэтессой. В частности, ее стихотворение «Мой парень — гопник с Вторчермета» прославилось на всю Россию.
О переменах в ЦУР стало известно в начале февраля. Действующий начальник Илья Захаров, не сработавшийся с Москвой, готовится покинуть свой пост. Центры управления регионами появились в субъектах России в 2020 году по инициативе Кремля. Их задача — принимать и собирать по соцсетям жалобы от граждан и контролировать отработку проблем органами исполнительной власти.
Журналист информационного агентства Европейско-Азиатские новости (ЕАН) Александра Аксенова переходит работать в Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что кремлевский проект в регионе должна возглавить ее коллега — журналистка («Ермак», ОТВ) Валентина Ермакова. «Я действительно ушла из ЕАН. Даже более того — из журналистики», — сказала URA.RU Александра Аксенова. Что касается нового места работы — ЦУР — девушка не подтвердила, но и не опровергла информацию. В Европейско-Азиатских новостях Аксенова занималась социальными и культурными проектами. Также она является известной в Екатеринбурге поэтессой. В частности, ее стихотворение «Мой парень — гопник с Вторчермета» прославилось на всю Россию. О переменах в ЦУР стало известно в начале февраля. Действующий начальник Илья Захаров, не сработавшийся с Москвой, готовится покинуть свой пост. Центры управления регионами появились в субъектах России в 2020 году по инициативе Кремля. Их задача — принимать и собирать по соцсетям жалобы от граждан и контролировать отработку проблем органами исполнительной власти.