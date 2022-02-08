Действующими останутся около 75 магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Агрохолдинг «Ариант» закрывает часть своих торговых точек в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, к концу февраля прекратят работу те магазины, которые не вписываются в новую концепцию.

«Фокус внимания компании направлен на качественную трансформацию сети и еще большую ориентацию на клиентов. Часть торговых точек, которые не вписываются в новую концепцию, прекратят свою работу уже в конце февраля», — сообщили URA.RU в компании.

В пресс-службе агрохолдинга добавили, что действующими останутся около 75 фирменных магазинов. Сколько именно будет закрыто магазинов, в пресс-службе не уточнили.

Группа компаний «Ариант» контролируется бизнесменом Александром Аристовым. Сам холдинг принадлежит его зятю и дочери Александру и Елене Кретовым.

В сентябре 2021 года «Ариант» начали производить собственное пиво в Краснодарском крае. До этого компания специализировалась только на виноделии.