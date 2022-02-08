08 февраля 2022
07 февраля 2022

«Ариант» начал закрывать магазины в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., ариант
Действующими останутся около 75 магазинов Фото:

Агрохолдинг «Ариант» закрывает часть своих торговых точек в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, к концу февраля прекратят работу те магазины, которые не вписываются в новую концепцию.

«Фокус внимания компании направлен на качественную трансформацию сети и еще большую ориентацию на клиентов. Часть торговых точек, которые не вписываются в новую концепцию, прекратят свою работу уже в конце февраля», — сообщили URA.RU в компании.

В пресс-службе агрохолдинга добавили, что действующими останутся около 75 фирменных магазинов. Сколько именно будет закрыто магазинов, в пресс-службе не уточнили.

Группа компаний «Ариант» контролируется бизнесменом Александром Аристовым. Сам холдинг принадлежит его зятю и дочери Александру и Елене Кретовым.

В сентябре 2021 года «Ариант» начали производить собственное пиво в Краснодарском крае. До этого компания специализировалась только на виноделии.

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Агрохолдинг «Ариант» закрывает часть своих торговых точек в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, к концу февраля прекратят работу те магазины, которые не вписываются в новую концепцию. «Фокус внимания компании направлен на качественную трансформацию сети и еще большую ориентацию на клиентов. Часть торговых точек, которые не вписываются в новую концепцию, прекратят свою работу уже в конце февраля», — сообщили URA.RU в компании. В пресс-службе агрохолдинга добавили, что действующими останутся около 75 фирменных магазинов. Сколько именно будет закрыто магазинов, в пресс-службе не уточнили. Группа компаний «Ариант» контролируется бизнесменом Александром Аристовым. Сам холдинг принадлежит его зятю и дочери Александру и Елене Кретовым. В сентябре 2021 года «Ариант» начали производить собственное пиво в Краснодарском крае. До этого компания специализировалась только на виноделии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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