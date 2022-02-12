Омбудсмен Чечни обвинил депутата РФ в нападении на пенсионерку. «Вопиющий случай»

13 февраля 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении главы совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александра Закускина. По словам омбудсмена Чечени, Закускин накричал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Салиму Юсупхаджиеву, брызнул ей в лицо перцовым баллончикам и угрожал депортировать. «Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мы уже подготовили обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Также мы обратимся к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата», — написал Солтаев на своей странице в Instagram. «Вопиющий случай» произошел в российской столице 10 февраля 2022 года, сообщает Солаев. Юсупхаджиева торговала около мечети на проспекте Мира. Закускин накричал на пострадавшую, пнул ногой ящик, используемый ей для торговли, а также угрожал депортировать, пишет омбудсмен Чечни. Юсупхаджиева пыталась показать чиновнику свой паспорт, где видно, что она является гражданкой РФ. Однако вместо того, что посмотреть документ Закускин достал из своего автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо. По словам Солаева, Юсупхаджиева подтвердила данную информацию в личной беседе по видеосвязи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mansur Soltaev (@mansur_solltaev) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении главы совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александра Закускина. По словам омбудсмена Чечени, Закускин накричал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Салиму Юсупхаджиеву, брызнул ей в лицо перцовым баллончикам и угрожал депортировать. «Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мы уже подготовили обращение на имя Генерального прокурора России с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Также мы обратимся к председателю Московской городской Думы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата», — написал Солтаев на своей странице в Instagram. «Вопиющий случай» произошел в российской столице 10 февраля 2022 года, сообщает Солаев. Юсупхаджиева торговала около мечети на проспекте Мира. Закускин накричал на пострадавшую, пнул ногой ящик, используемый ей для торговли, а также угрожал депортировать, пишет омбудсмен Чечни. Юсупхаджиева пыталась показать чиновнику свой паспорт, где видно, что она является гражданкой РФ. Однако вместо того, что посмотреть документ Закускин достал из своего автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо. По словам Солаева, Юсупхаджиева подтвердила данную информацию в личной беседе по видеосвязи. Публикация от Mansur Soltaev (@mansur_solltaev)