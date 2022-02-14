Путешественник из Книги Гиннесса скончался в Екатеринбурге

14 февраля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Владимир Рыкшин входил в Российское географическое общество и трижды побил рекорды Книги Гиннесса Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Екатеринбурге на 62 году жизни скончался трехкратный рекордсмен Книги Гиннесса, член Российского географического общества, путешественник Владимир Рыкшин. Ему было 62 года. «Знаменитый путешественник Владимир Рыкшин скончался в Екатеринбурге. Рыкшину было 62 года», — сообщают «Вести Урал». Впервые в Книгу Гиннесса Рыжкин был занесен после того, как он с Леонидом Плотниковым на упряжке ездовых собак покорили пик Ленина, высотой 7134 метра. Во второй — за покорение с Павлом Смолиным пика Коммунизма, высотой 7495 метров. В последний раз в Книгу рекордов он попал за прохождение в общей сложности 15 тысяч километров по водной глади России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге на 62 году жизни скончался трехкратный рекордсмен Книги Гиннесса, член Российского географического общества, путешественник Владимир Рыкшин. Ему было 62 года. «Знаменитый путешественник Владимир Рыкшин скончался в Екатеринбурге. Рыкшину было 62 года», — сообщают «Вести Урал». Впервые в Книгу Гиннесса Рыжкин был занесен после того, как он с Леонидом Плотниковым на упряжке ездовых собак покорили пик Ленина, высотой 7134 метра. Во второй — за покорение с Павлом Смолиным пика Коммунизма, высотой 7495 метров. В последний раз в Книгу рекордов он попал за прохождение в общей сложности 15 тысяч километров по водной глади России.