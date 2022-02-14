Путешественник из Книги Гиннесса скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 62 году жизни скончался трехкратный рекордсмен Книги Гиннесса, член Российского географического общества, путешественник Владимир Рыкшин. Ему было 62 года.
«Знаменитый путешественник Владимир Рыкшин скончался в Екатеринбурге. Рыкшину было 62 года», — сообщают «Вести Урал».
Впервые в Книгу Гиннесса Рыжкин был занесен после того, как он с Леонидом Плотниковым на упряжке ездовых собак покорили пик Ленина, высотой 7134 метра. Во второй — за покорение с Павлом Смолиным пика Коммунизма, высотой 7495 метров. В последний раз в Книгу рекордов он попал за прохождение в общей сложности 15 тысяч километров по водной глади России.
В Екатеринбурге на 62 году жизни скончался трехкратный рекордсмен Книги Гиннесса, член Российского географического общества, путешественник Владимир Рыкшин. Ему было 62 года. «Знаменитый путешественник Владимир Рыкшин скончался в Екатеринбурге. Рыкшину было 62 года», — сообщают «Вести Урал». Впервые в Книгу Гиннесса Рыжкин был занесен после того, как он с Леонидом Плотниковым на упряжке ездовых собак покорили пик Ленина, высотой 7134 метра. Во второй — за покорение с Павлом Смолиным пика Коммунизма, высотой 7495 метров. В последний раз в Книгу рекордов он попал за прохождение в общей сложности 15 тысяч километров по водной глади России.