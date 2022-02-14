14 февраля 2022

Куйвашев призвал свердловских VIP брать пример со Светлакова. Юморист вложился в золотодобычу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, куйвашев евгений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Светлакова за инвестиции в Урал Фото:

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил актера Сергея Светлакова за то, что он вложился в месторождение под Нижней Турой, где будет идти добыча золота и меди. Кроме того, глава региона призвал известных людей инвестировать в регион. Об этом губернатор сообщил в соцсетях.

«Наш земляк, всеми любимый актер Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области. Недавно он вложился в месторождение под Нижней Турой <…> Благодаря этому в районе появятся рабочие места и деньги. Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте.

Также он отметил, что инвестировать в Урал почетно и прибыльно. «Он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие», — дополнил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Светлаков стал учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». В конце января он выкупил 2,3% компании. Приблизительный доход в год с акций составит около 12 миллионов рублей. Сама ГРК «Территория» была учреждена в середине осени 2021 года. Лицензию на медно-золотое месторождение Северная Калуга под нижней турой изначально приобрела латвийская компания за 27 миллионов долларов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил актера Сергея Светлакова за то, что он вложился в месторождение под Нижней Турой, где будет идти добыча золота и меди. Кроме того, глава региона призвал известных людей инвестировать в регион. Об этом губернатор сообщил в соцсетях. «Наш земляк, всеми любимый актер Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области. Недавно он вложился в месторождение под Нижней Турой <…> Благодаря этому в районе появятся рабочие места и деньги. Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Также он отметил, что инвестировать в Урал почетно и прибыльно. «Он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие», — дополнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что Светлаков стал учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». В конце января он выкупил 2,3% компании. Приблизительный доход в год с акций составит около 12 миллионов рублей. Сама ГРК «Территория» была учреждена в середине осени 2021 года. Лицензию на медно-золотое месторождение Северная Калуга под нижней турой изначально приобрела латвийская компания за 27 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...