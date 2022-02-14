Куйвашев призвал свердловских VIP брать пример со Светлакова. Юморист вложился в золотодобычу

15 февраля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Светлакова за инвестиции в Урал Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил актера Сергея Светлакова за то, что он вложился в месторождение под Нижней Турой, где будет идти добыча золота и меди. Кроме того, глава региона призвал известных людей инвестировать в регион. Об этом губернатор сообщил в соцсетях. «Наш земляк, всеми любимый актер Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области. Недавно он вложился в месторождение под Нижней Турой <…> Благодаря этому в районе появятся рабочие места и деньги. Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Также он отметил, что инвестировать в Урал почетно и прибыльно. «Он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие», — дополнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что Светлаков стал учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». В конце января он выкупил 2,3% компании. Приблизительный доход в год с акций составит около 12 миллионов рублей. Сама ГРК «Территория» была учреждена в середине осени 2021 года. Лицензию на медно-золотое месторождение Северная Калуга под нижней турой изначально приобрела латвийская компания за 27 миллионов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил актера Сергея Светлакова за то, что он вложился в месторождение под Нижней Турой, где будет идти добыча золота и меди. Кроме того, глава региона призвал известных людей инвестировать в регион. Об этом губернатор сообщил в соцсетях. «Наш земляк, всеми любимый актер Сергей Светлаков стал инвестором родной Свердловской области. Недавно он вложился в месторождение под Нижней Турой <…> Благодаря этому в районе появятся рабочие места и деньги. Очень хочу, чтобы его примеру последовали и другие известные люди», — написал Куйвашев в своем instagram-аккаунте. Также он отметил, что инвестировать в Урал почетно и прибыльно. «Он не просто уехал в Москву и забыл про Урал, а вкладывает деньги в его развитие», — дополнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что Светлаков стал учредителем ООО «Горнорудная компания (ГРК) «Территория». В конце января он выкупил 2,3% компании. Приблизительный доход в год с акций составит около 12 миллионов рублей. Сама ГРК «Территория» была учреждена в середине осени 2021 года. Лицензию на медно-золотое месторождение Северная Калуга под нижней турой изначально приобрела латвийская компания за 27 миллионов долларов.