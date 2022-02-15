Депутат Госдумы объяснил важность признания ДНР и ЛНР

15 февраля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Украина может начать боевые действия в Донбассе, заявил депутат Госдумы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму проект постановления о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР) для защиты россиян. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Постановление направят президенту РФ Владимиру Путину «Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», — заявил Водолацкий, сообщается на сайте ЕР. Депутат сообщил, что он и его коллеги каждый месяц бывают в Донбассе и встречаются с местными жителями. Население спрашивает, когда они будут защищены от «нацистов». В России озабочены, потому что Украина сконцентрировала силы в зоне разграничения, высказался Водолацкий. Это говорит о том, что Украина может начать масштабные боевые действия в Донбассе по указу США, считает политик. «Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно — своих не бросаем. Это говорил президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически», — заявил он. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму проект постановления о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР) для защиты россиян. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Постановление направят президенту РФ Владимиру Путину «Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», — заявил Водолацкий, сообщается на сайте ЕР. Депутат сообщил, что он и его коллеги каждый месяц бывают в Донбассе и встречаются с местными жителями. Население спрашивает, когда они будут защищены от «нацистов». В России озабочены, потому что Украина сконцентрировала силы в зоне разграничения, высказался Водолацкий. Это говорит о том, что Украина может начать масштабные боевые действия в Донбассе по указу США, считает политик. «Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно — своих не бросаем. Это говорил президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически», — заявил он. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он.