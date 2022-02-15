Бастрыкин взял под контроль ЧП с полицейским в Перми. Оперативник случайно убил потерпевшего

16 февраля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Сотрудник полиции в Перми обезвредил напавшего на него с ножом мужчину и оказался в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Пермского следственного управления Валерию Сафонову провести проверку обстоятельств, при которых местный полицейский по неосторожности убил потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. «10 февраля 2022 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по Перми, работая по материалу проверки о хищении имущества мужчины 1973 года рождения, находясь в его квартире, причинил потерпевшему травму, пресекая противоправные деяния. После чего гражданин скончался. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении. Валерию Сафонову поручено «тщательным образом установить все обстоятельства случившегося» и представить доклад. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, у которого украли телевизор, пытался ударить полицейского кухонным ножом. Полицейский Олег Бурнышев обезвредил его ударом в голову, оказал первую медпомощь, но потерпевший скончался. Полицейскому предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Пермского следственного управления Валерию Сафонову провести проверку обстоятельств, при которых местный полицейский по неосторожности убил потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. «10 февраля 2022 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по Перми, работая по материалу проверки о хищении имущества мужчины 1973 года рождения, находясь в его квартире, причинил потерпевшему травму, пресекая противоправные деяния. После чего гражданин скончался. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении. Валерию Сафонову поручено «тщательным образом установить все обстоятельства случившегося» и представить доклад. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина, у которого украли телевизор, пытался ударить полицейского кухонным ножом. Полицейский Олег Бурнышев обезвредил его ударом в голову, оказал первую медпомощь, но потерпевший скончался. Полицейскому предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).