В Перми суд вынес приговор банде, напавшей с молотком на адвоката

Организатор получил 8 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский районный суд Перми вынес приговор троим пермякам за заказное нападение на адвоката Евгения Елькина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Один из виновных испытывал личную неприязнь к потерпевшему, который являлся адвокатом Пермского края. Он решил организовать нападение на него», — рассказали в ведомстве.

Организатор преступления привлек двух знакомых, пообещав им крупное денежное вознаграждение. Мужчины, в свою очередь, склонили к преступлению еще одного человека. Вчетвером 1 марта 2021 года они подстерегли Елькина возле его дома и напали с молотком.

Одного из участников нападения осудили еще в 2021 году. Остальные участники получили разные сроки лишения свободы в зависимости от их роли участия в преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета в качестве оружия».

Организатору назначили восемь лет колонии общего режима, еще двоим — по семь лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания всем назначено ограничение свободы сроком на один год.

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