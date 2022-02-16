16 февраля 2022
15 февраля 2022

В Перми суд вынес приговор банде, напавшей с молотком на адвоката

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Ивану Казанцеву. Екатеринбург, заключенные, тюрьма, арестованный, подсудимый, задержанный
Организатор получил 8 лет колонии Фото:

Ленинский районный суд Перми вынес приговор троим пермякам за заказное нападение на адвоката Евгения Елькина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Один из виновных испытывал личную неприязнь к потерпевшему, который являлся адвокатом Пермского края. Он решил организовать нападение на него», — рассказали в ведомстве.

Организатор преступления привлек двух знакомых, пообещав им крупное денежное вознаграждение. Мужчины, в свою очередь, склонили к преступлению еще одного человека. Вчетвером 1 марта 2021 года они подстерегли Елькина возле его дома и напали с молотком.

Одного из участников нападения осудили еще в 2021 году. Остальные участники получили разные сроки лишения свободы в зависимости от их роли участия в преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета в качестве оружия».

Организатору назначили восемь лет колонии общего режима, еще двоим — по семь лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания всем назначено ограничение свободы сроком на один год.

Ранее URA.RU сообщало про другое преступление. Жителя Березников жестоко избила молодежная банда. С пострадавшего стянули куртку, разорвали кофту, но все же мужчине удалось добежать до подъезда, где ему открыли дверь.

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Ленинский районный суд Перми вынес приговор троим пермякам за заказное нападение на адвоката Евгения Елькина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Один из виновных испытывал личную неприязнь к потерпевшему, который являлся адвокатом Пермского края. Он решил организовать нападение на него», — рассказали в ведомстве. Организатор преступления привлек двух знакомых, пообещав им крупное денежное вознаграждение. Мужчины, в свою очередь, склонили к преступлению еще одного человека. Вчетвером 1 марта 2021 года они подстерегли Елькина возле его дома и напали с молотком. Одного из участников нападения осудили еще в 2021 году. Остальные участники получили разные сроки лишения свободы в зависимости от их роли участия в преступлении по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета в качестве оружия». Организатору назначили восемь лет колонии общего режима, еще двоим — по семь лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания всем назначено ограничение свободы сроком на один год. Ранее URA.RU сообщало про другое преступление. Жителя Березников жестоко избила молодежная банда. С пострадавшего стянули куртку, разорвали кофту, но все же мужчине удалось добежать до подъезда, где ему открыли дверь.
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