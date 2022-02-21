Депутаты будут менять карту Челябинской области

В Челябинской области запускают процесс слияния муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карта Челябинской области будет изменена — вместо 312 муниципалитетов станет 43, соответствующий документ рассмотрит законодательное собрание региона. Речь идет об изменениях в законе об административно-территориальном устройстве региона.

«Район, в котором все сельсоветы и поселки городского типа (рабочие поселки), входившие в его состав, объединились, упраздняется. Административно-территориальные единицы, входившие в состав указанного района, также упраздняются», — говорится в документе законопроекта, выложенном на сайте ЗСО.

Речь идет о преобразовании муниципальных районов в муниципальные округа, с ликвидацией администрации, а также советов депутатов сельских поселений. Каждое из поселений является отдельным муниципалитетом. К 2028 году будет только 43 городских и муниципальных округа. Законопроект уже одобрен несколькими комитетами заксобрания.

Объединительный процесс начнется с Коркинского муниципального района, где эта работа ведется с 2019 года. Много времени ушло на кадастровые работы, но при поддержке минимущества области все вопросы с соседними Еткульским и и Сосновским районами, а также Копейском были урегулированы.

Окончательно реформа будет запущена после принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Это ожидается в середине лета. Одновременно свернута будет реформа муниципального управления в Челябинске: вместо семи внутригородских районов с собственными собраниями депутатов и избираемыми ими главами в столице области останется гордума, мэр и назначаемые главы районов.

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