Главу депздрава ХМАО повысили в звании к 23 февраля

22 февраля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский стал старшим лейтенантом к 23 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник. «Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание. URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник. «Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание. URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет.