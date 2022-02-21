Главу депздрава ХМАО повысили в звании к 23 февраля

Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник.
«Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание.
URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет.
Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник. «Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание. URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет.