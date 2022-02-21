21 февраля 2022
18 февраля 2022

Главу депздрава ХМАО повысили в звании к 23 февраля

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Комарова и родители инвалидов. Сургут, добровольский алексей
Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский стал старшим лейтенантом к 23 февраля Фото:

Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник.

«Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание.

URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет.

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Директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского к 23 февраля 15 лет назад неожиданно повысили в звании, что стало для него самым неожиданным подарком. Об этой истории URA.RU рассказал сам чиновник. «Во время учебы в медицинском институте я проходил и военную подготовку. После окончания ВУЗа получил звание лейтенанта. И вот самый неожиданный подарок к 23 февраля получил лет 15 назад. Пройдя дополнительную подготовку и обучение, меня повысили в звании. На 23 февраля я получил погоны старшего лейтенанта медицинской службы в запасе», — сказал Добровольский. Он также отметил, что по-прежнему носит это звание. URA.RU ранее сообщало, что пермский депутат Антон Удальев назвал самым запоминающимся подарком к 23 февраля — открытку, которую нарисовала ему дочь. Она сделала такой сюрприз, когда ей не исполнилось еще и трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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