В Донбассе произошел второй теракт за ночь 23 февраля 2022 в 07:56 Размер текста - 17 + Власти ЛНР назвали взрыв терактом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. «В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы. Ночью еще один теракт произошел в Донецке. Мощный взрыв прогремел у здания телецентра, местные власти посчитали его предупреждением журналистам. Сутками ранее в Луганске произошел другой взрыв — возле здания представительства республики в СЦКК. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. «В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы. Ночью еще один теракт произошел в Донецке. Мощный взрыв прогремел у здания телецентра, местные власти посчитали его предупреждением журналистам. Сутками ранее в Луганске произошел другой взрыв — возле здания представительства республики в СЦКК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям