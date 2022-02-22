22 февраля 2022

В Донбассе произошел второй теракт за ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Власти ЛНР назвали взрыв терактом Фото:

В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ночью еще один теракт произошел в Донецке. Мощный взрыв прогремел у здания телецентра, местные власти посчитали его предупреждением журналистам. Сутками ранее в Луганске произошел другой взрыв — возле здания представительства республики в СЦКК.

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В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. «В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы. Ночью еще один теракт произошел в Донецке. Мощный взрыв прогремел у здания телецентра, местные власти посчитали его предупреждением журналистам. Сутками ранее в Луганске произошел другой взрыв — возле здания представительства республики в СЦКК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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