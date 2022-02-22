В Донбассе произошел второй теракт за ночь

В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.
В Луганске в ночь на 23 февраля прогремел взрыв возле троллейбусного депо, который местные власти уже назвали терактом. Об этом сообщили в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. «В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — передает telegram-канал представительства. На месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы. Ночью еще один теракт произошел в Донецке. Мощный взрыв прогремел у здания телецентра, местные власти посчитали его предупреждением журналистам. Сутками ранее в Луганске произошел другой взрыв — возле здания представительства республики в СЦКК.