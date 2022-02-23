Взрыв в Сатке уничтожил две стены

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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, пожарный, происшествие, пожарище, взрыв газа, выгоревшая квартира
Пожарные вовремя приехали на место происшествия (архивное фото) Фото:

Взрыв газа в квартире в Сатке (Челябинская область) выбил окна, также уничтожено две стены, которые были соседние с квартирой и офисом. Хозяин квартиры и его 14-летний сын госпитализированы с ожогами 60% тела. Об этом URA.RU сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

«Отец принес в дом пятилитровый баллон. Видимо, в квартире он разгерметизировался и произошел взрыв. Он был такой силы, что выбило окна и снесло две стены. Загорелись натяжные потолки. Пожарные приехали вовремя», — сказал Глазков URA.RU.

Глава района также сообщил, что пострадавшие в тяжелом состоянии. По его словам, решается вопрос об их доставке в Челябинск. Глазков отметил, что мужчина воспитывал сына один. Решается вопрос о помощи пострадавшим.

Взрыв газа в многоквартирном доме Сатки произошел 23 февраля. В пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера URA.RU сообщали, что пострадали мужчина и мальчик, их увезли в больницу. Ситуацию контролирует губернатор региона.

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Взрыв газа в квартире в Сатке (Челябинская область) выбил окна, также уничтожено две стены, которые были соседние с квартирой и офисом. Хозяин квартиры и его 14-летний сын госпитализированы с ожогами 60% тела. Об этом URA.RU сообщил глава Саткинского района Александр Глазков. «Отец принес в дом пятилитровый баллон. Видимо, в квартире он разгерметизировался и произошел взрыв. Он был такой силы, что выбило окна и снесло две стены. Загорелись натяжные потолки. Пожарные приехали вовремя», — сказал Глазков URA.RU. Глава района также сообщил, что пострадавшие в тяжелом состоянии. По его словам, решается вопрос об их доставке в Челябинск. Глазков отметил, что мужчина воспитывал сына один. Решается вопрос о помощи пострадавшим. Взрыв газа в многоквартирном доме Сатки произошел 23 февраля. В пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера URA.RU сообщали, что пострадали мужчина и мальчик, их увезли в больницу. Ситуацию контролирует губернатор региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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