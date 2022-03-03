Отремонтировать 5-километровый берег Исети хотят иностранцы. У горожан — две недели на решение

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Интервью с Алексеем Трегубовым. Екатеринбург, зима, улица машинная, вид сверху, улица ткачей
Общая протяженность участка набережной, который собираются реконструировать, — 5,6 км Фото:

Мэрия Екатеринбурга объявила о старте голосования за эскизы реконструкции пятикилометрового участка набережной Исети — от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Как рассказал на брифинге замначальника Главархитектуры Андрей Молоков, общегородское голосование на сайте администрации продлится до 18 марта. В финал конкурса допустили семь архитектурных бюро и консорциумов, в том числе с международным участием.

«На этой территории [от ул. Ткачей до ул. Лыжников] идет активная застройка, возникают новые жилые комплексы», — объяснил Молоков, почему власти решили благоустроить этот участок. Список претендентов таков: бюро Wowhaus (Москва), бюро MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам), консорциум ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам), консорциум TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам), архитектурная группа АТОМ (Москва, Роттердам), консорциум «ZARYA DEVELOPMENT+ХАБИТАТУМ ЛАБ+SCAPE+DEREVO PARK» (Санкт-Петербург, Москва), бюро KPHB LLC KRNV architects (Москва).

После того, как проголосуют горожане, работы финалистов изучит также жюри, куда входят чиновники и эксперты. После кулуарного скандала с голосованием за концепции благоустройства Литквартала (сентябрь 2021-го) есть негласная установка, что решения жюри не должны противоречить результатам открытого голосования.

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Победитель конкурса на разработку концепции благоустройства набережной Исети получит от организаторов 2,6 миллиона рублей, остальные шестеро финалистов — по 500 тысяч. Спонсируют состязание, по данным URA.RU, четыре застройщика — «Атомстройкомплекс», ПИК, «Эфес» и Acons group, — которые возводят ЖК на проектируемом участке.

Отрезок Ткачей-Лыжников — часть большой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов, которую городские власти хотят благоустроить к 2029 году. По замыслу мэра Алексея Орлова, это была бы крупнейшая набережная Европы. Ранее власти определили победителей в конкурсе концепций благоустройства набережной Городского пруда (проспект Ленина — ул. Челюскинцев) и провели такой же опрос о реконструкции участка от ул. Лоцмановых до ул. Плотников (его результаты пока не известны).

Концепция Wowhaus (Москва):

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MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам):

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ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам):

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TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам):

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АТОМ (Москва, Роттердам):

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«ZARYA DEVELOPMENT+ХАБИТАТУМ ЛАБ+SCAPE+DEREVO PARK» (Санкт-Петербург, Москва):

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KPHB LLC KRNV architects (Москва):

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Мэрия Екатеринбурга объявила о старте голосования за эскизы реконструкции пятикилометрового участка набережной Исети — от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Как рассказал на брифинге замначальника Главархитектуры Андрей Молоков, общегородское голосование на сайте администрации продлится до 18 марта. В финал конкурса допустили семь архитектурных бюро и консорциумов, в том числе с международным участием. «На этой территории [от ул. Ткачей до ул. Лыжников] идет активная застройка, возникают новые жилые комплексы», — объяснил Молоков, почему власти решили благоустроить этот участок. Список претендентов таков: бюро Wowhaus (Москва), бюро MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам), консорциум ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам), консорциум TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам), архитектурная группа АТОМ (Москва, Роттердам), консорциум «ZARYA DEVELOPMENT+ХАБИТАТУМ ЛАБ+SCAPE+DEREVO PARK» (Санкт-Петербург, Москва), бюро KPHB LLC KRNV architects (Москва). После того, как проголосуют горожане, работы финалистов изучит также жюри, куда входят чиновники и эксперты. После кулуарного скандала с голосованием за концепции благоустройства Литквартала (сентябрь 2021-го) есть негласная установка, что решения жюри не должны противоречить результатам открытого голосования. Победитель конкурса на разработку концепции благоустройства набережной Исети получит от организаторов 2,6 миллиона рублей, остальные шестеро финалистов — по 500 тысяч. Спонсируют состязание, по данным URA.RU, четыре застройщика — «Атомстройкомплекс», ПИК, «Эфес» и Acons group, — которые возводят ЖК на проектируемом участке. Отрезок Ткачей-Лыжников — часть большой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского прудов, которую городские власти хотят благоустроить к 2029 году. По замыслу мэра Алексея Орлова, это была бы крупнейшая набережная Европы. Ранее власти определили победителей в конкурсе концепций благоустройства набережной Городского пруда (проспект Ленина — ул. Челюскинцев) и провели такой же опрос о реконструкции участка от ул. Лоцмановых до ул. Плотников (его результаты пока не известны). Концепция Wowhaus (Москва): MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам): ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам): TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам): АТОМ (Москва, Роттердам): «ZARYA DEVELOPMENT+ХАБИТАТУМ ЛАБ+SCAPE+DEREVO PARK» (Санкт-Петербург, Москва): KPHB LLC KRNV architects (Москва):
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