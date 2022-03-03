Свердловского депутата-единоросса отправляют в Донбасс

Депутат Валерий Аверинский с 2014-го несколько раз ездил в Донбасс Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Каменска-Уральского от «Единой России» Валерий Аверинский отправится в Донбасс в качестве волонтера-медика. Он войдет в состав 56 добровольцев из Свердловской области, которые по эгидой ЕР поедут помогать беженцам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«У нас есть список из 56 волонтеров, которые готовы выехать для работы с беженцами. Из состава депутатского корпуса у нас готов выехать в качестве волонтера-медика Валерий Аверинский. Сейчас мы ожидаем, когда партией будет формироваться вторая группа таких волонтеров для включения туда и наших земляков», — заявил глава регионального исполкома Дмитрий Жуков.

Аверинский с 2014 года неоднократно ездил в Донбасс с гуманитарной миссией. Там, как рассказывал сам депутат, он познакомился со служащими военной разведки Донецкой народной республики. Согласно официальной биографии Аверинского, ему присвоены государственные награды, в том числе, медаль «За спасение погибавших».

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Федеральное руководство «Единой России» ранее отправило в Донбасс первую партию врачей-волонтеров.

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