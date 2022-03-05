Володин напомнил о пророчестве Путина по санкциям

Володин считает, что о рисках было известно еще 20 лет назад, когда об этом сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о пророчествах президента России Владимира Путина по санкциям. По словам депутата, задолго до введения санкций Путин оценивал риски и последствия ведения бизнеса для иностранных компаний.

«20 лет назад Президент нашей страны на встрече с предпринимателями предупреждал их о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах. В то время Россия еще не столкнулась с санкциями. Слова Владимира Путина оказались пророческими», — написал Володин в своем telegram-канале.

Российский миллиардер Роман Абрамович из-за санкций отказался от офшора, владеющего ЕВРАЗом. Ранее он владел крупнейшей частью акций через офшор, который был зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Об этом указано в сообщении Лондонской фондовой биржи. Эксперты рынка считают, что таким образом бизнесмен пытается избежать санкций.