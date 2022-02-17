Абрамович из-за санкций отказался от офшора, владеющего «ЕВРАЗом»

17 февраля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Абрамович переоформил права собственности 16 февраля 2022 года Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook Российский миллиардер Роман Абрамович стал прямым владельцем доли в головной структуре Evraz. Ранее он владел крупнейшей частью акций через офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи. Эксперты рынка считают, что таким образом бизнесмен пытается избежать санкций. «Господин Роман Абрамович имел косвенную экономическую долю в 417 767 314 обыкновенных акций EVRAZ plc, принадлежащих Greenleas International Holdings Ltd, до того, как эти акции были переданы господину Роману Абрамовичу и находятся в его непосредственном владении», — говорится в сообщении. Переоформление права собственности состоялось 16 февраля 2022 года. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что на решение Абрамовича могли повлияли события последних месяцев. «В январе министр иностранных дел Великобритании Лис Трасс пригрозила нашим олигархам конфискацией имущества в случае вторжения России на Украину, сегодня же стало известно, что главный полицейский туманного Альбиона Прити Патель намерена добиться отмены „золотых виз“ для инвесторов, так как, по ее мнению, они могут быть использованы для отмывания денег. Поэтому рано или поздно у властей Великобритании руки могут дойти до офшоров и к Роману Абрамовичу „возникнут вопросы“. В подобных условиях он мог решить подстраховаться от возможных санкций против него со стороны британской короны», — отметил эксперт. Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, еще 19,32% ценных бумаг владеет компания Abiglaze Александра Абрамова, а 9,65% — компании Crosland Global Александра Фролова. Обновлено в 11:05. Добавлен комментарий Леонида Хазанова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский миллиардер Роман Абрамович стал прямым владельцем доли в головной структуре Evraz. Ранее он владел крупнейшей частью акций через офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи. Эксперты рынка считают, что таким образом бизнесмен пытается избежать санкций. «Господин Роман Абрамович имел косвенную экономическую долю в 417 767 314 обыкновенных акций EVRAZ plc, принадлежащих Greenleas International Holdings Ltd, до того, как эти акции были переданы господину Роману Абрамовичу и находятся в его непосредственном владении», — говорится в сообщении. Переоформление права собственности состоялось 16 февраля 2022 года. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что на решение Абрамовича могли повлияли события последних месяцев. «В январе министр иностранных дел Великобритании Лис Трасс пригрозила нашим олигархам конфискацией имущества в случае вторжения России на Украину, сегодня же стало известно, что главный полицейский туманного Альбиона Прити Патель намерена добиться отмены „золотых виз“ для инвесторов, так как, по ее мнению, они могут быть использованы для отмывания денег. Поэтому рано или поздно у властей Великобритании руки могут дойти до офшоров и к Роману Абрамовичу „возникнут вопросы“. В подобных условиях он мог решить подстраховаться от возможных санкций против него со стороны британской короны», — отметил эксперт. Еvraz Group — одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане. Она входит в число крупнейших металлургических компаний мира. 28,64% голосующих акций до недавнего времени принадлежали Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, еще 19,32% ценных бумаг владеет компания Abiglaze Александра Абрамова, а 9,65% — компании Crosland Global Александра Фролова. Обновлено в 11:05. Добавлен комментарий Леонида Хазанова