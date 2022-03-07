Экономисты рассказали, как правильно хранить наличные деньги дома

Финансисты дали советы на тему того, как сохранить в надлежащем виде купюры, если хранить из дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В результате экономического шока многие россияне побеспокоились о срочном снятии наличных для того, чтобы хранить их дома. О том, как лучше всего хранить деньги в домашних условиях и чего следует избегать в таком случае, рассказали финансовые эксперты.

«Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности. Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в ней деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере», — рассказал «Известиям» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Экономист отметил, что денежные купюры не стоит хранить между страниц газет или книг, так как на банкнотах может отпечататься полиграфическая краска. Кроме того, не стоит гладить утюгом мятую купюру, — таким образом могут стереться машиночитаемые знаки, и потом будет трудно доказать банку или торговой точке, что это подлинные деньги.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко сообщила, что даже если банкноты оказались повреждены, ими все равно можно пользоваться. В качестве аргумента она приводит указание Банка России № 1778-У от 26.12.2006, где написано, что в оборот должны приниматься купюры со следующими недостатками: загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости, имеющие небольшие отверстия или проколы, с посторонними надписями, с пятнами, с оттисками штампов, купюры без одного угла или края. Другое дело, если такие купюры предложили их в виде сдачи, — в этом случае человек в праве от них отказаться.

Из-за сложившейся ситуации в мире банки вводят разные ограничения, чтобы люди не смогли снять все наличные из финансовых организаций. Одни банки совсем не выдают валюту, другие ввели комиссию на обналичивание средств.

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