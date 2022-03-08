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Пермь простится с героем-долгожителем

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, прощание, цветы
Церемония прощания с Василием Астафьевым пройдет в КДЦ Фото:

В Перми 10 марта пройдет траурная церемония прощания с почетным жителем Прикамья Василием Астафьевым, который умер 7 марта в возрасте 102 лет. Проводят в последний путь Героя Советского Союза в здании КДЦ, сообщили в правительстве Пермского края.

«В четверг, 10 марта, состоится траурная церемония прощания с Героем Советского Союза Василием Михайловичем Астафьевым. Она начнется в 11:00 в холле культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14)», — говорится на сайте регионального правительства.

Василий Астафьев участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах, брал Берлин. 20 лет он работал в Пермском областном дорожном управлении, объединенной дирекции строящихся дорог «Пермавтодор». Астафьев командовал региональными военно-спортивными играми «Зарница» и «Орленок», руководил местным отделением Российского фонда мира. В 1997 году за большой личный вклад в обеспечение неприкосновенности воздушных рубежей Урала, укрепление могущества нашей Родины и активное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи удостоен звания «Почетный гражданин Пермской области».

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В Перми 10 марта пройдет траурная церемония прощания с почетным жителем Прикамья Василием Астафьевым, который умер 7 марта в возрасте 102 лет. Проводят в последний путь Героя Советского Союза в здании КДЦ, сообщили в правительстве Пермского края. «В четверг, 10 марта, состоится траурная церемония прощания с Героем Советского Союза Василием Михайловичем Астафьевым. Она начнется в 11:00 в холле культурно-делового центра (ул. Куйбышева, 14)», — говорится на сайте регионального правительства. Василий Астафьев участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах, брал Берлин. 20 лет он работал в Пермском областном дорожном управлении, объединенной дирекции строящихся дорог «Пермавтодор». Астафьев командовал региональными военно-спортивными играми «Зарница» и «Орленок», руководил местным отделением Российского фонда мира. В 1997 году за большой личный вклад в обеспечение неприкосновенности воздушных рубежей Урала, укрепление могущества нашей Родины и активное участие в героико-патриотическом воспитании молодежи удостоен звания «Почетный гражданин Пермской области».
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