10 марта 2022

В Челябинске сносят 22 незаконных объекта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Островки безопасности на Комсомольском проспекте. Челябинск, дорожные знаки, пешеходный переход, дорожный знак, дорога, комсомольский проспект, островок безопасности
Комсомольский проспект очистят от 22 незаконных объектов Фото:

В Челябинске начата работа по демонтажу незаконных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Работы проводятся по распоряжению главы города Натальи Котовой.

«На месте незаконных нестационарных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что демонтаж 22 незаконных объекта будет проведен силами администрации Курчатовского района и МКУ «Городская среда». После этого на высвободившихся территориях будет проведено благоустройство.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов заявил, что при демонтаже таких объектов преследуется две цели: дополнительное озеленение и предотвращение повторного появления незаконных объектов. Сейчас, в основном, демонтируются киоски и павильоны, расположенные на остановках, поэтому в таких местах планируется установка массивных тяжелых вазонов.

«Там, где объект был размещен на газоне, высадим деревья и кустарники. Работы по озеленению будут проводиться одномоментно с демонтажем», — добавил Антипов.

Места, где стояли объекты, будут облагораживать
Фото:
Вместо незаконных объектов высадят деревья
Фото:
Демонтаж вышеперечисленных 22 незаконных НТО будет в срок до 30 июня 2022 года
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске начата работа по демонтажу незаконных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Работы проводятся по распоряжению главы города Натальи Котовой. «На месте незаконных нестационарных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. В мэрии добавили, что демонтаж 22 незаконных объекта будет проведен силами администрации Курчатовского района и МКУ «Городская среда». После этого на высвободившихся территориях будет проведено благоустройство. Глава Курчатовского района Сергей Антипов заявил, что при демонтаже таких объектов преследуется две цели: дополнительное озеленение и предотвращение повторного появления незаконных объектов. Сейчас, в основном, демонтируются киоски и павильоны, расположенные на остановках, поэтому в таких местах планируется установка массивных тяжелых вазонов. «Там, где объект был размещен на газоне, высадим деревья и кустарники. Работы по озеленению будут проводиться одномоментно с демонтажем», — добавил Антипов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...