Комсомольский проспект очистят от 22 незаконных объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начата работа по демонтажу незаконных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Работы проводятся по распоряжению главы города Натальи Котовой.

«На месте незаконных нестационарных объектов, расположенных на Комсомольском проспекте, появятся деревья и вазоны с цветами. Работы по демонтажу уже начались и будут завершены до конца июня 2022 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что демонтаж 22 незаконных объекта будет проведен силами администрации Курчатовского района и МКУ «Городская среда». После этого на высвободившихся территориях будет проведено благоустройство.

Глава Курчатовского района Сергей Антипов заявил, что при демонтаже таких объектов преследуется две цели: дополнительное озеленение и предотвращение повторного появления незаконных объектов. Сейчас, в основном, демонтируются киоски и павильоны, расположенные на остановках, поэтому в таких местах планируется установка массивных тяжелых вазонов.

«Там, где объект был размещен на газоне, высадим деревья и кустарники. Работы по озеленению будут проводиться одномоментно с демонтажем», — добавил Антипов.

Места, где стояли объекты, будут облагораживать Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

Вместо незаконных объектов высадят деревья Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

Демонтаж вышеперечисленных 22 незаконных НТО будет в срок до 30 июня 2022 года Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска