МО: военные РФ захватывают множество зенитных ракетных комплексов

12 марта 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ отчиталось о работе российских военных Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов», — сказал Конашенков на брифинге. По его словам, 10 марта были изъяты ПЗРК «Игла», которые подложили украинские националисты. Генерал-майор доложил, что в настоящее время производится проверка серийных номеров ПЗРК, чтобы установить, какая страна является поставщиком ракетных систем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов», — сказал Конашенков на брифинге. По его словам, 10 марта были изъяты ПЗРК «Игла», которые подложили украинские националисты. Генерал-майор доложил, что в настоящее время производится проверка серийных номеров ПЗРК, чтобы установить, какая страна является поставщиком ракетных систем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.