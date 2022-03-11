МО: военные РФ захватывают множество зенитных ракетных комплексов

Российские военные захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов», — сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, 10 марта были изъяты ПЗРК «Игла», которые подложили украинские националисты. Генерал-майор доложил, что в настоящее время производится проверка серийных номеров ПЗРК, чтобы установить, какая страна является поставщиком ракетных систем.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Российские военные захватывают множество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов», — сказал Конашенков на брифинге. По его словам, 10 марта были изъяты ПЗРК «Игла», которые подложили украинские националисты. Генерал-майор доложил, что в настоящее время производится проверка серийных номеров ПЗРК, чтобы установить, какая страна является поставщиком ракетных систем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.