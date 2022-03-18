В Европарламенте заявили о зависимости от России

18 марта 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Европа остается зависимой от импорта из России множества товаров, в том числе продовольственных. Об этом заявила представитель Европарламента Асгер Кристенсен. «ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания. Как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в Евросоюз. ЕС зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной», — передает RT слова Кристенсен. Ранее США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом Евросоюз фактически объявил дефолт РФ, пишет «Национальная служба новостей». Всего ЕС ввел четыре пакета санкций против торговли с Россией.