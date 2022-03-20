20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Пермяк выманил полмиллиона под предлогом продажи сахара

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту фиктивной продажи сахара возбуждено уголовное дело Фото:

Полиция Удмуртии ищет в Пермском крае «продавца» сахара, который выманил деньги у предпринимателя из г. Глазов, пообещав ему продать этот продукт. Об этом МВД России по Удмуртской республике сообщает в своей группе ВКонтакте.

«Под предлогом продажи сахара у предпринимателя в г. Глазове похищено почти 500 000 рублей. С целью последующей продажи сахара в торговые точки г. Глазова предприниматель договорился о сделке — заказал несколько тонн продукции, а затем несколькими платежами перевел 465 000 рублей на указанный ему счет», — говорится в сообщении. Продавца он нашел на сайте бесплатных объявлений.

По словам покупателя, продавец сообщал ему, что находится в Пермском крае. После получения денег продавец перестал выходить на связь, товар не отправил. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Ранее пермяки жаловались, что с прилавков пермских магазинов исчез сахар. Из-за этого резко выросла цена товара. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что причиной ажиотажного спроса стали потребительские привычки, сформированные в 90-е годы.

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Полиция Удмуртии ищет в Пермском крае «продавца» сахара, который выманил деньги у предпринимателя из г. Глазов, пообещав ему продать этот продукт. Об этом МВД России по Удмуртской республике сообщает в своей группе ВКонтакте. «Под предлогом продажи сахара у предпринимателя в г. Глазове похищено почти 500 000 рублей. С целью последующей продажи сахара в торговые точки г. Глазова предприниматель договорился о сделке — заказал несколько тонн продукции, а затем несколькими платежами перевел 465 000 рублей на указанный ему счет», — говорится в сообщении. Продавца он нашел на сайте бесплатных объявлений. По словам покупателя, продавец сообщал ему, что находится в Пермском крае. После получения денег продавец перестал выходить на связь, товар не отправил. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ранее пермяки жаловались, что с прилавков пермских магазинов исчез сахар. Из-за этого резко выросла цена товара. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что причиной ажиотажного спроса стали потребительские привычки, сформированные в 90-е годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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