Махонин озаботился конфликтом интересов среди подчиненных

Дмитрий Махонин поручил тщательнее проверять кандидатов в чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании комиссии по противодействию коррупции отдельное внимание обратил на проблему конфликта интересов при устройстве чиновников на госслужбу и госзакупках. По итогам совещания он дал подчиненным ряд поручений, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Профильным ведомствам требуется отдельное внимание уделить оценке представляемых данных сотрудниками: родственные связи, предыдущие места работы и т. д. — при поступлении на должности в ОМСУ и ИОГВ, связанные с проведением закупок. Кроме того, губернатор поручил провести анализ закупочной деятельности в 2021 году на предмет аффилированности и конфликта интересов», — говорится на сайте краевого правительства.

По словам начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Максима Попова, в прошлом году количество антикоррупционных проверок увеличилось в 2,5 раза. 2/3 из них касаются сведений о доходах чиновников. Также увеличилось количество проверок в части конфликта интересов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце февраля подряд на более чем два миллиона рублей от администрации губернатора получила компания Станислава Шубина, бывшего пресс-секретаря главы Прикамья. ООО «Паприка» по контракту обеспечивает подготовку и размещение видеосюжетов на пермских телеканалах.

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