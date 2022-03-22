Премьер-министр Дании: украинские беженцы должны уехать домой

Беженцам из Украины нужно уехать домой, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
«Быть беженцем — это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины. Это позволяет нам помогать другим беженцам», — приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в Дании приняли закон, уравнивающий в правах украинских беженцев с гражданами ЕС. Также там нанимают дополнительный персонал для принятия украинцев.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию.
Беженцам из Украины нужно уехать домой, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Быть беженцем — это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины. Это позволяет нам помогать другим беженцам», — приводит ее слова РИА «Новости». Ранее в Дании приняли закон, уравнивающий в правах украинских беженцев с гражданами ЕС. Также там нанимают дополнительный персонал для принятия украинцев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию.