Премьер-министр Дании: украинские беженцы должны уехать домой

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Быть беженцем — это временно, считает премьер-министр Дании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беженцам из Украины нужно уехать домой, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Быть беженцем — это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины. Это позволяет нам помогать другим беженцам», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее в Дании приняли закон, уравнивающий в правах украинских беженцев с гражданами ЕС. Также там нанимают дополнительный персонал для принятия украинцев.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию.

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Беженцам из Украины нужно уехать домой, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Быть беженцем — это временно, поэтому вы должны вернуться и помочь в строительстве своей родины. Это позволяет нам помогать другим беженцам», — приводит ее слова РИА «Новости». Ранее в Дании приняли закон, уравнивающий в правах украинских беженцев с гражданами ЕС. Также там нанимают дополнительный персонал для принятия украинцев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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